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«Химки» уступили «Жальгирису» в матче Евролиги

21:45
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«Химки» дома проиграли «Жальгирису» (70:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал игрок подмосковной команды Юнас Йеребко — 23 очка. У литовского клуба 21 балл на счету Мариуса Григониса.

14 октября «Химки» сыграют с «Реалом» в Мадриде.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 70:84 (20:17, 12:24, 16:26, 22:17)

10 октября. Химки. «БЦ МО».

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