«Химки» уступили «Жальгирису» в матче Евролиги

«Химки» дома проиграли «Жальгирису» (70:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал игрок подмосковной команды Юнас Йеребко — 23 очка. У литовского клуба 21 балл на счету Мариуса Григониса.

14 октября «Химки» сыграют с «Реалом» в Мадриде.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 70:84 (20:17, 12:24, 16:26, 22:17)

10 октября. Химки. «БЦ МО».