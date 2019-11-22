«Химки» уступили «Валенсии»

«Химки» на выезде проиграли «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:89). Для российской команды это второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Стефан Йович, набравший 19 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Химки» (Россия) — 89:84 (26:33, 25:15, 21:22, 17:14)

В: Дубльевич (18), Тоби (15), Маринкович (13).

Х: Йович (19), Йеребко (14), Букер (14).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры