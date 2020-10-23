«Химки» уступили в овертайме «Маккаби». Швед настрелял 32 очка

«Химки» принимали на своей площадке «Маккаби» в матче Евролиги. Российская команда в упорной борьбе уступила в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Алексей Швед, который набрал 32 очка. Он провел на паркете 44 минуты.

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«Химки» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 87:89 ОТ (18:16, 15:20, 22:22, 26:23, 6:8)

23 октября. Химки. «БЦ МО».