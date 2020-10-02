«Химки» уступили «Панатинаикосу» в первом матче Евролиги

«Химки» в матче 1-го тура Евролиги уступили дома «Панатинаикосу» (76:78). Самым результативным игроком встречи стал игрок греческой команды Иоаннис Папапетру (16 очков, 8 подборов и 3 результативные передачи). В составе подмосковной команды больше всех набрал Девин Букер (15 очков и 7 подборов).

Из-за травмы матч пропустил лидер «Химок» Алексей Швед.

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«Химки» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:78 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19)