«Химки» уступили «Фенербахче» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Фенербахче» обыграл «Химки» (89:76).

В составе победителей самым результативным стал Луиджи Датоме, который набрал 20 очков. У гостей 26 очков набрал Яннис Тимма.

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице после 11 матчей. «Фенербахче» на 14-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Химки» (Россия) — 89:76 (28:24, 16:25, 21:6, 24:21)

28 ноября