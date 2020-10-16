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«Химки» уступили «Басконии» и продлили серию без побед в Евролиге до четырех матчей

16 октября 2020, 23:57
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«Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги уступили «Басконии» со счетом 60:77.

Самыми результативными на площадке стали игроки испанской команды Акилле Полонара и Рокас Гедрайтис, набравшие по 20 очков. Защитник подмосковной команды Вячеслав Зайцев набрал 17 очков.

После этого матча «Химки» с 4 поражениями в 4 матчах замыкают турнирнуб таблицу Евролиги, «Баскония» с тремя победами — на второй строчке.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Химки» (Россия) — 77:60 (15:18, 20:18, 19:11, 23:13)

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