«Химки» стартовали в Евролиге с победы над «Маккаби», Швед набрал 22 очка

«Химки» в 1-м туре регулярного чемпионата Евролиги дома обыграли «Маккаби» — 89:83. После трех четвертей подмосковная команда вела с преимуществом в 14 очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Алексей Швед, набравший 22 очка. У «Химок» 18 баллов в активе Энтони Гилла, 17 — у Янниса Тиммы.

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«Химки» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22)

3 октября. Химки. «БЦ МО».