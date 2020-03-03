«Химки» проиграли «Жальгирису» и прервали серию из трех побед в Евролиге
3 марта 2020, 23:17
«Химки» в гостях проиграл литовскому «Жальгирису» со счетом 85:96 в матче 27-го тура Евролиги. Самым результативным игроком матча стал защитник российского клуба Алексей Швед, набравший 24 очка.
«Химки» опустились на десятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 15 поражениях.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Химки» (Россия) — 96:85 (29:15, 21:19, 14:24, 32:27)