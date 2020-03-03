«Химки» проиграли «Жальгирису» и прервали серию из трех побед в Евролиге

«Химки» в гостях проиграл литовскому «Жальгирису» со счетом 85:96 в матче 27-го тура Евролиги. Самым результативным игроком матча стал защитник российского клуба Алексей Швед, набравший 24 очка.

«Химки» опустились на десятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 15 поражениях.

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«Жальгирис» (Литва) — «Химки» (Россия) — 96:85 (29:15, 21:19, 14:24, 32:27)