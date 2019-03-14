"Химки" проиграли "Реалу" и потеряли шансы на плей-офф Евролиги

"Химки" проиграли "Реалу" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 75:100. Самым результативным игроком подмосковной команды стал защитник Алексей Швед, который набрал 21 очко.

Российский клуб идет 13-м в турнирной таблице Евролиги. Команда потеряла шанс попасть в первую восьмерку.

"Химки" за 4 тура до завершения "регулярки" отстают от команд, занимающих восьмое место, на 4 победы. Даже в том случае, если россияне догонят один из клубов - "Басконию", "Милан" или "Олимпиакос" - все равно окажутся ниже. Каждой из этих команд "Химки" уступают по личным встречам.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Химки" (Россия) - "Реал" (Испания) - 75:100 (22:24, 16:27, 12:19, 25:30)