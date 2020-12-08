«Химки» проиграли «Милану» в Евролиге

«Химки» уступили дома «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 93:102. Самым результативным игроком встречи стал Шэйвон Шилдс, набравший 26 очков. Россиянин Алексей Швед сделал «дабл-дабл», набравший 13 очков и сделавший 13 передач.

В таблице Евролиги «Химки» занимают последнее место с двумя победами и 10 поражениями. «Милан» идет пятым (7 побед, 4 поражения).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Милан» (Италия) — 93:102 (20:28, 27:26, 21:18, 25:30)

Х: Жеребко (20), Макколлум (18), Мики (17), Швед (13 + 13 передач).

М: Шилдс (26), Ледай (18), Дилэйни (16), Пантер (15).