«Химки» проиграли «Црвене Звезде» в Евролиге
31 октября 2019, 23:10
В матче Евролиги «Црвена Звезда» принимала «Химки». Подмосковный клуб уступил со счетом 78:90.
Для «Химок» это поражение стало вторым в шести матчах. «Црвена Звезда» одержала вторую победу на групповой стадии турнира.
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«Црвена Звезда» (Сербия) — «Химки» (Россия) — 90:78 (28:22, 22:19, 30:15, 10:22)
31 октября.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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