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«Химки» проиграли «Црвене Звезде» в Евролиге

31 октября 2019, 23:10
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В матче Евролиги «Црвена Звезда» принимала «Химки». Подмосковный клуб уступил со счетом 78:90.

Для «Химок» это поражение стало вторым в шести матчах. «Црвена Звезда» одержала вторую победу на групповой стадии турнира.

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Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Химки» (Россия) — 90:78 (28:22, 22:19, 30:15, 10:22)

31 октября.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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