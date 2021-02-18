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«Химки» проиграли 16-й матч Евролиги подряд

22:16

«Химки» дома уступили «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 67:89. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 16 очков и сделавший 10 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 67:89 (14:24, 23:23, 20:24, 10:18)

Х: Швед (16 + 10 передач), Мики (13), Вяльцев (11)

Б: Фалл (14), Вильдоса (13), Драгич (13), Гидратис (13), Седекерскис (11), Петерс (11).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/calendar/

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