"Химки" потеряли Мики и Крокера. Команда ждет Харрисона к понедельнику

После поражения от "Милана" (88:90) в матче регулярного чемпионата Евролиги главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис рассказал о потерях, которые команда понесла по ходу встречи, и о том, когда в расположение команды прибудет американский новичок Эндрю Харрисон.

- Поздравляю соперника с победой, но скажу, что нам в концовке не повезло, - отметил Куртинайтис. - Мы совершили несколько ошибок в обороне в ключевых атаках соперника, например, когда забросил Мицов, и приняли несколько неверных решений в нападении. Самый важный бросок мы вообще не совершили. Нам тяжело было играть с одним Томасом на позиции центра, Мики из-за травмы провел только шесть минут. Попробовали Губанова, но он помог как помог.

- Насколько серьезное повреждение у Мики?

- Пока тяжело сказать, врачи его осмотрят. Но это даже не самое страшное, что произошло в матче - в конце мы потеряли Крокера, у которого травма колена. Пока тоже не знаю, надолго ли он выбыл, но это может стать для нас серьезной проблемой.

- Как оцените игру Шведа после возвращения?

- Как мы и надеялись, он действовал хорошо. Может, даже лучше, чем я рассчитывал. Он наш безусловный лидер, и с ним вся команда играет по-другому, чем без него. Он стягивает на себя соперников в атаке и отбрасывает мяч на свободных партнеров. Конечно, в конце он подустал, ведь провел на площадке больше 33 минут. Пару раз просил замену по самочувствию, хотя я готов был по максимуму держать его на паркете.

- Когда Харрисон присоединится к команде?

- С американцами всегда одна проблема - ему нужно получить визу. Не знаю, сколько точно времени это займет. Надеюсь, что в понедельник он прилетит. Мы пока еще не знаем, в каком он состоянии - он нанимал тренера, работал. Его агент уверяет, что Харрисон в хорошей форме. Но ему все равно нужно будет подучить наши комбинации. Это его первый сезон в Европе, и будет непросто, но он хороший баскетболист и пригодится нам. Наступает самая ответственная часть сезона. (Антон Бабошин)