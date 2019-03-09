00:15 | Баскетбол — Евролига

"Химки" потерпели третье подряд поражение в Евролиге

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"Химки" на выезде проиграли "Басконии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (86:104). Это третье подряд поражение российской команды.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Малкольм Томас, набравший 19 очков.

"Химки" идут на 13-м месте в турнирной таблице, а "Баскония" - на 6-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Баскония" (Испания) - "Химки" (Россия) - 104:86 (22:17, 18:24, 38:16, 26:29)

Б: Пуарье (18), Фойгтманн (16), Шилдс (11), Дженнинг (11)

Х: Томас (19), Крокер (18), Швед (15)

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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