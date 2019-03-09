"Химки" потерпели третье подряд поражение в Евролиге

"Химки" на выезде проиграли "Басконии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (86:104). Это третье подряд поражение российской команды.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Малкольм Томас, набравший 19 очков.
"Химки" идут на 13-м месте в турнирной таблице, а "Баскония" - на 6-м.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Баскония" (Испания) - "Химки" (Россия) - 104:86 (22:17, 18:24, 38:16, 26:29)
Б: Пуарье (18), Фойгтманн (16), Шилдс (11), Дженнинг (11)
Х: Томас (19), Крокер (18), Швед (15)
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