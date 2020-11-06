«Химки» потерпели шестое поражение в регулярном чемпионате Евролиги

«Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги на выезде уступили «Фенербахче» (71:83). Это шестое поражение команды Римаса Куртинайтиса в семи матчах. Самым результативным игроком встречи стал игрок химчан Джордан Мики с 19 очками в активе.

На данный момент подмосковный клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Химки» (Россия) — 83:71 (23:20, 19:15, 23:20, 18:16)

6 ноября.