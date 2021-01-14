«Химки» потерпели 12-е поражение подряд в Евролиге, уступив «Эфесу» с разницей «-39»
22:05
«Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. Самым результативным игроком матче стал игрок турецкой команды Сертач Шанли, набравший 19 очков. У подмосковного клуба самым результативным стал Джордан Мики (14 очков), у Алексея Шведа — 13 очков.
После этого поражения «Химки» остались на последнем месте, а турецкий клуб с 11 победами поднялся в восьмерку сильнейших.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Химки» (Россия) — 99:60 (26:19, 26:17, 23:10, 24:14)
14 января.
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