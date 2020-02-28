«Химки» победили АСВЕЛ в Евролиге, Швед сделал «дабл-дабл»

«Химки» взяли верх над французским АСВЕЛ в матче регулярного сезона Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 24 очка и сделавший 13 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — АСВЕЛ (Франция) — 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18)

Х: Швед (24 + 13 передач), Жеребко (18), Букер (17), Тимма (14), Крамер (11), Бертанс (11).

А: Пэйн (14), Лайти (12), Йерики (10), Ноуа (10).