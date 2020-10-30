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«Химки» одержали первую победу в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

22:22
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«Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграли «Црвену Звезду» со счетом 83:77 (19:22, 25:18, 14:17, 25:20).

Самым результативным на площадке стал атакующий защитник Эррик Макколлум, набравший 23 очка.

После этого матча «Химки» с одной победой в шести матчах расположились на 17-м месте, «Црвена Звезда» с двумя победами в пяти встречах — на 12-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 83:77 (19:22, 25:18, 14:17, 25:20)

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