«Химки» обыграли «Баварию»
23:23
«Химки» в гостевом матче Евролиги победили «Баварию» (87:74). Подмосковная команда одержала третью победу в четвертой игре.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 19 очков и сделал 9 передач.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Химки» (Россия) — 74:87 (19:17, 18:27, 18:26, 19:17)
Х: Швед (19 + 9 передач), Гилл (17 + 6 подборов), Букер (13), Тимма (13).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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