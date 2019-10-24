«Химки» обыграли «Баварию»

«Химки» в гостевом матче Евролиги победили «Баварию» (87:74). Подмосковная команда одержала третью победу в четвертой игре.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 19 очков и сделал 9 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Химки» (Россия) — 74:87 (19:17, 18:27, 18:26, 19:17)

Х: Швед (19 + 9 передач), Гилл (17 + 6 подборов), Букер (13), Тимма (13).