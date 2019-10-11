«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
22:06
«Химки» одержали победу над «Басконией» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковный клуб выиграл вторую встречу подряд. Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед (21 очко).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21)
Х: Швед (21), Тимма (18), Эванс (17), Букер (14).
Б: Шенгелия (18 + 10 подборов), Анри (16), Вильдоса (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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