«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге

«Химки» одержали победу над «Басконией» в регулярном сезоне Евролиги. Подмосковный клуб выиграл вторую встречу подряд. Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед (21 очко).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21)

Х: Швед (21), Тимма (18), Эванс (17), Букер (14).

Б: Шенгелия (18 + 10 подборов), Анри (16), Вильдоса (10).