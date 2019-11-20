«Химки» крупно проиграли «Реалу»

«Химки» на выезде проиграли «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:104). Испанская команда одержала четвертую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард мадридцев Энтони Рэндольф, набравший 19 очков.

«Реал» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Химки» — на 7-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Химки» (Россия) — 104:76 (31:25, 34:17, 27:14, 12:20)

Р: Рэндольф (19), Кампаццо (15), Таварес (15).

Х: Крамер (14), Швед (12), Гилл (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры