«Химки» дома уступили «Эфесу»
22:05
«Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги уступили «Эфесу» со счетом 77:105 (30:29, 21:29, 12:28, 14:19).
Самым результативным на паркете стал атакующий защитник турецкого клуба Крунослав Симон, набравший 24 очка.
После этого матча «Химки» с двумя победами занимает 17-е место в турнирной таблице, «Эфес» с пятью победами — на шестой строчке.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Эфес» (Турция) — 77:105 (30:29, 21:29, 12:28, 14:19)
19 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи».
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