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«Химки» дома уступили «Эфесу»

22:05
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«Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги уступили «Эфесу» со счетом 77:105 (30:29, 21:29, 12:28, 14:19).

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник турецкого клуба Крунослав Симон, набравший 24 очка.

После этого матча «Химки» с двумя победами занимает 17-е место в турнирной таблице, «Эфес» с пятью победами — на шестой строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Эфес» (Турция) — 77:105 (30:29, 21:29, 12:28, 14:19)

19 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи».

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