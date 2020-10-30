«Химки» были поставлены в тяжелую ситуацию, и мы все понимаем это". Кайл Хайнс поддержал российский клуб

Центровой «Милана», первый вице-президент профсоюза игроков Евролиги (ELPA) Кайл Хайнс прокомментировал тяжелую ситуацию, в которую попали подмосковные «Химки». Напомним, что российский клуб провел три матча Евролиги в максимально укороченном составе (7-8 игроков).

— В тот момент действовал протокол, который клубы и Евролига приняли перед началом сезона, — отметил «СЭ» Кайл Хайнс. — Да, «Химки» были поставлены в тяжелую ситуацию, и мы все понимаем это. Они играли всемером из-за повреждений и положительных тестов на COVID-19. Их реакция на происходящее вполне понятна, но мы сейчас живем в таком мире, где каждый день нам приходится сталкиваться с новыми вызовами и как-то справляться с ними. Уверен, что ситуация, в которую попал российский клуб, также стала одним из катализаторов изменения регламента.

На прошлой неделе Евролига разрешила перенос встреч для команд, которые не могут составить заявку из 8 игроков на матч из-за пандемии или находятся на карантине в связи с положительным результатом теста у кого-то из игроков. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Хайнса — на сайте «СЭ»