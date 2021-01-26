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«Химки» уступили «Баварии» и потерпели 14-е поражение подряд

22:04
«Химки» проиграли «Баварии». Фото teletrader.com.
«Химки» проиграли «Баварии». Фото teletrader.com.

«Химки» проиграли «Баварии» (93:95) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Команда потерпела 14-е поражение подряд в текущем турнире.

Самым результативным в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 32 очка. У «Баварии» 24 очка заработал Ник Уайлер-Бэбб.

«Бавария» занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» на последнем, 18-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22)

26 января. Мытищи. «Арена Мытищи».

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