«Химки» уступили «Барселоне» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» дома проиграли «Барселоне» (75:87). Российский клуб потерпел 11-е поражение подряд в текущем турнире.

В составе российского клуба самым результативным стал Алексей Швед — 23 очка. У «Барсы» по 18 очков набрали Кори Хиггинс и Кайл Курич.

«Химки» занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице. «Барса» на втором месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14)

12 января. Мытищи. «Арена Мытищи»