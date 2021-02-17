«Химкам» запрещено регистрировать новых игроков в Евролиге

Финансовая комиссия Евролиги временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за жалоб спортсменов о невыплате зарплаты, сообщает 17 февраля сайт организации.

Запрет будет действовать, пока Евролига не примет решение по делу. Ожидается, что финансовая комиссия вынесет вердикт в течение 30 дней.

Дело было возбуждено в связи с жалобой, поданной Ассоциацией игроков Евролиги (ELPA) — неназванные спортсмены утверждают, что «Химки» не выполняют свои обязательства по выплате заработной платы в текущем сезоне.