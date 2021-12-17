Хезонья поделился эмоциями после победы УНИКСа над «Жальгирисом» в Евролиге

Игрок УНИКСа Марио Хезонья поделился впечатлениями после победы над «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (66:53).

«Очень рады победе! Знали, что предстоит непростой матч. Откровенно говоря, не понимаю, во что обе команды играли в первой половине. Лично мне было даже неловко. Доволен, что нам удалось очнуться во второй половине.

Всегда говорю во всех интервью, что у нас отличная команда! Как только проснулись, поймали свой ритм и улучшили защиту, то одержали победу. К любому сопернику следует относиться предельно серьезно, тогда все будет в порядке», — приводит слова Марио пресс-служба клуба.

УНИКС занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги.