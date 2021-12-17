Хезонья поделился эмоциями после победы УНИКСа над «Жальгирисом» в Евролиге
Игрок УНИКСа Марио Хезонья поделился впечатлениями после победы над «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (66:53).
«Очень рады победе! Знали, что предстоит непростой матч. Откровенно говоря, не понимаю, во что обе команды играли в первой половине. Лично мне было даже неловко. Доволен, что нам удалось очнуться во второй половине.
Всегда говорю во всех интервью, что у нас отличная команда! Как только проснулись, поймали свой ритм и улучшили защиту, то одержали победу. К любому сопернику следует относиться предельно серьезно, тогда все будет в порядке», — приводит слова Марио пресс-служба клуба.
УНИКС занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=my--v-chetverke-luchshikh-komand-evropy
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