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Хэкетт — о матче ЦСКА — «Олимпиакос»: «Будет битва»

10:19
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Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Олимпиакосом».

«Все знают, что «Олимпиакос» ежегодно собирает отличную команду, это клуб с большой историей и множеством хороших баскетболистов. Будет битва. ЦСКА и «Олимпиакос» много раз встречались, команды подарили фанатам Евролиги много запоминающихся матчей, так что ничего иного я не жду. Мы должны быть сосредоточены и готовы сыграть надежно и продолжать двигаться вперед», — приводит слова Хэкетта официальный сайт московского клуба.

Матч ЦСКА с «Олимпиакосом» состоится 22 октября в Москве. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-22-cska-olympiacos-preview/

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