Хэкетт — о матче ЦСКА — «Олимпиакос»: «Будет битва»
Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Олимпиакосом».
«Все знают, что «Олимпиакос» ежегодно собирает отличную команду, это клуб с большой историей и множеством хороших баскетболистов. Будет битва. ЦСКА и «Олимпиакос» много раз встречались, команды подарили фанатам Евролиги много запоминающихся матчей, так что ничего иного я не жду. Мы должны быть сосредоточены и готовы сыграть надежно и продолжать двигаться вперед», — приводит слова Хэкетта официальный сайт московского клуба.
Матч ЦСКА с «Олимпиакосом» состоится 22 октября в Москве. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-22-cska-olympiacos-preview/
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