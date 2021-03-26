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Хэкетт прокомментировал победу ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Евролиге

14:35
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Легкий форвард ЦСКА Дениэлл Хэкетт 26 марта в интервью клубной пресс-службе в Twitter рассказал о победе над «Црвеной Звездой» (87:72) в матче регулярного сезона Евролиги.

Это была хорошая победа. Мы помнили, что давно не выигрывали в «Мегаспорте». Поэтому было важно выполнить свою работу хорошо. Да, не обошлось без провалов, во второй четверти мы позволяли соперникам набирать легкие очки. В обороне перед нами стояла задача удержать Ллойда, одного из лучших баскетболистов Евролиги, а в атаке — делиться мячом и побольше забрасывать. Считаю, это получилось", — заявил Хэкетт.

После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.

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