Хэкетт прокомментировал победу ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Евролиге

Легкий форвард ЦСКА Дениэлл Хэкетт 26 марта в интервью клубной пресс-службе в Twitter рассказал о победе над «Црвеной Звездой» (87:72) в матче регулярного сезона Евролиги.

Это была хорошая победа. Мы помнили, что давно не выигрывали в «Мегаспорте». Поэтому было важно выполнить свою работу хорошо. Да, не обошлось без провалов, во второй четверти мы позволяли соперникам набирать легкие очки. В обороне перед нами стояла задача удержать Ллойда, одного из лучших баскетболистов Евролиги, а в атаке — делиться мячом и побольше забрасывать. Считаю, это получилось", — заявил Хэкетт.

? «Это была хорошая победа. Мы помнили, что давно не выигрывали в «Мегаспорте». Поэтому было важно выполнить свою работу хорошо».



Дани Хэкетт после победы над @kkcrvenazvezda.#CSKAbasket pic.twitter.com/4ZojbgEqxk — CSKA Moscow (@cskabasket) March 26, 2021

После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.