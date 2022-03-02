Американский баскетболист Даниэль Хэкетт покинул ЦСКА
Американский баскетболист Даниэль Хэкетт покинул расположение ЦСКА, информирует пресс-служба клуба.
Ранее армейцев также покинули датчанин Иффе Лундберг, грузин Торнике Шенгелия, литовец Марюс Григонис, немец Йоханнес Фогтманн и россиянин Джоэл Боломбой.
«Дэниэл Хэкетт по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, покинул расположение клуба. Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику», — говорится в сообщении.
34-летний Хэкетт выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он стал победителем Евролиги-2018/19.
Дэниэл Хэкетт по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, покинул расположение клуба.— CSKA Moscow (@cskabasket) March 2, 2022
Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику. pic.twitter.com/kQQ1D80HwP