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Сегодня, 15:22

Американский баскетболист Даниэль Хэкетт покинул ЦСКА

Роман Шишов
Корреспондент

Американский баскетболист Даниэль Хэкетт покинул расположение ЦСКА, информирует пресс-служба клуба.

Ранее армейцев также покинули датчанин Иффе Лундберг, грузин Торнике Шенгелия, литовец Марюс Григонис, немец Йоханнес Фогтманн и россиянин Джоэл Боломбой.

«Дэниэл Хэкетт по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, покинул расположение клуба. Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику», — говорится в сообщении.

34-летний Хэкетт выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он стал победителем Евролиги-2018/19.

БК ЦСКА
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