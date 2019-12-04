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Хайнс претендует на включение в символическую команду десятилетия Евролиги

14:29
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Центровой ЦСКА Кайл Хайнс вошел в список претендентов на включение в символическую команду десятилетия (2010-2020) Евролиги, сообщает пресс-служба лиги.

В голосовании, которое начнется в 2020 году, примут участие тренеры, спортсмены и журналисты. В список войдут 50 спортсменов.

Также на попадание в символическую команду претендуют россияне Виктор Хряпа, Алексей Швед и Андрей Кириленко.

33-летний Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги — по два раза в составе ЦСКА и «Олимпиакоса» — и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

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