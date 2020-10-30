Хайнс о финансовых потерях клубов: «В первую очередь надо думать о том, что люди умирают от коронавируса»

Центровой «Милана», первый вице-президент профсоюза игроков Евролиги (ELPA) Кайл Хайнс в интервью «СЭ» рассказал о перспективах доиграть сезон-2020/21 до конца.

— Вы можете представить ситуацию, при которой сезон Евролиги остановят?

—Все, кто связан с турниром, хочет, чтобы сезон продолжался: игроки, тренеры, клубы. В то же время мы понимаем ситуацию в мире, понимаем, что никто не знает, что ждет нас в будущем. Все же я оптимистичен и, думаю, мы найдем способ завершить сезон — это то, чего хотят все.

— Если вы помните, «Зенит» был первой командой, которая отменила игры из-за коронавируса.

— «Зенит» был в сложной ситуации, когда в один момент заболело много игроков и тренеров. Одна из худших последствий заболевания заключается в том, что баскетболист очень долго не может вернуться к тренировкам. И как следствие, клуб долгое время не может выйти на матч в оптимальном составе. Мы понимаем, что в такую ситуацию может попасть абсолютно любая команда, а не только «Зенит», «Виллербан» или «Милан». Поэтому мы должны быть гибкими в этом вопросе.

— В любом случае, игроки, фанаты, клубы понимают, что из-за переносов и отмен матчей все теряют деньги...

— Вирус лишает людей жизни. Это тот момент, на который надо обращать внимание в первую очередь. Конечно, экономика — это область, которая сильно страдает от коронавируса, но такова текущая ситуация, в которой мы живем. Я думаю, сейчас мы должны понять, что мир изменился, все равны перед вирусом ... Фанаты, работники Евролиги, игроки Евролиги — все теряют жизни. Этот вирус реален, опасен, серьезен. Мы должны думать о безопасности. Надо всем сконцентрироваться на этом. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Хайнсом — на сайте «СЭ»