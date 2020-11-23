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Гудайтис: «Увозим важную победу из Испании»

23 ноября 2020, 23:54
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Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал выездную победу над «Басконией» в перенесенном матче регулярного сезона Евролиги (77:70). Литовский центровой набрал 13 очков, в том числе реализовал пять из пяти штрафных.

— Что касается моих 100 процентов с линии штрафных — я постоянно работаю над этим элементом на тренировках, здесь важен и психологический момент, — сказал «СЭ» Гудайтис. — «Баскония» — это очень атлетичный соперник, с сильным характером. Чтобы обыграть их, ты должен противопоставить им серьезную битву. Мы это сделали и увозим важную победу из Витории. На расписание нам жаловаться не надо, наша задача — продолжать играть и выигрывать.

«Зенит» одержал пятую победу в семи матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице. (Тимур Ганеев)

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