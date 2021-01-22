Гудайтис подвел итоги матча «Зенита» с «Эфесом» в Евролиге

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал ход матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса» (85:78).

«Конечно, «Эфес» — это очень хорошая команда, финалист Евролиги, против них не бывает легких матчей. Вообще в Евролиге не бывает проходных матчей. Поэтому да, изначально мы ожидали очень тяжелый матч. Во второй половине они активизировались, повысили напряжение, а мы проявили некоторую мягкость, но в итоге выиграли», — цитирует литовца официальный сайт «Зенита».

После этой победы «Зенит» вышел на третье место в турнирной таблице с 13 победами в 19 матчах.