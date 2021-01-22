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Гудайтис подвел итоги матча «Зенита» с «Эфесом» в Евролиге

09:22
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Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал ход матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса» (85:78).

«Конечно, «Эфес» — это очень хорошая команда, финалист Евролиги, против них не бывает легких матчей. Вообще в Евролиге не бывает проходных матчей. Поэтому да, изначально мы ожидали очень тяжелый матч. Во второй половине они активизировались, повысили напряжение, а мы проявили некоторую мягкость, но в итоге выиграли», — цитирует литовца официальный сайт «Зенита».

После этой победы «Зенит» вышел на третье место в турнирной таблице с 13 победами в 19 матчах.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/21/tyazheleyshuyu-pobedu-oderzhivaem-v-rodnykh-stenakh/

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