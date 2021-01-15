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Гудайтис поделился ожиданиями от матча с «Жальгирисом»

18:38
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Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса».

«Жальгирис» в этом году — абсолютно другая команда, с другим подходом к игре, на мой взгляд. Они играют качественно, показывают хороший баскетбол. Это будет тяжелый матч. Я всегда счастлив играть против них, потому что это команда из моей страны", — цитирует литовца клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — «Жальгирис» пройдет сегодня, 15 января. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы занимают шестое место в турнирной таблице, каунасцы — седьмые. У обеих команд по 11 побед.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/14/evroliga-zenit-zhalgiris-prevyu/

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