Гомельский призвал не доигрывать Евролигу

В ближайшее время Евролига примет решение, возобновлять ли сезон. Член Зала славы ФИБА, олимпийский чемпион Евгений Гомельский считает, что команды будут не в равных условиях при рестарте.

— Очевидно, что если сезон Евролиги-2019/20 все-таки решат возобновить, то команды не будут находиться в равных условиях, — цитируют Гомельского «Известия». — Какие-то клубы уже тренируются, а условные ЦСКА или «Химки» в лучшем случае смогут собраться в полном составе в середине июня. Так что уровень подготовки будет абсолютно разным и говорить о какой-то справедливости не приходится. Надо уже смириться с окончанием сезона-2019/20 и сосредоточиться на подготовке к следующему.