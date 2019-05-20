Голодец поздравила ЦСКА с победой в Евролиге

Вице-премьер РФ Ольга Голодец - о победе ЦСКА в Евролиге. В финале московские армейцы обыграли турецкий "Эфес" (91:83).

- Поздравляю ЦСКА с победой в "Финале четырех". Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника, - цитирует Голодец ТАСС. - Игроки показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).