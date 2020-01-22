Главный тренер «Зенита» Плаза: «Нам нельзя жаловаться или плакать, нужно показать все, на что мы способны»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса».

— «Олимпиакос», возможно, тоже приедет уставшим, ведь только что прошла «двойная неделя» в Евролиге. Но нужно понимать, что соперник играет только в Евролиге, и имеет другую команду для выступлений во втором чемпионате Греции. Так что у них две команды, и сил у соперника должно быть больше, — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита». — Но нам нельзя жаловаться или плакать, нужно просто показать все, на что мы способны, сыграть в свой лучший баскетбол. Если нам удастся это сделать, то у нас есть шансы. Например, посмотрите на игру с ЦСКА — счет ведь не отражает того, как мы сражались. Или с «Басконией», которую мы победили, или с «Валенсией», где мы тоже сопротивлялись до последнего. Так что мы планируем сыграть так, как можем, и победить.

«Зенит» занимает предпоследнее, 17-е место в регулярном чемпионате Евролиги 2019/20, на счету команды 6 побед и 14 поражений. В первом круге сине-бело-голубые победили «Олимпиакос» (77:68).