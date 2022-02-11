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Сегодня, 08:58

Главный тренер «Зенита» Паскуаль назвал нехватку энергии причиной поражения от «Альбы» в Евролиге

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды от «Альбы» (67:76) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю «Альбу» с победой. В этой игре наш соперник провел концовку лучше, чем мы. Решающий момент матча случится в концовке третьей четверти. Мы вели два очка, а затем получили глупый фол. Два штрафных на ровном месте, промах из-под кольца и трехочковый под сирену.

После этого мы никак не могли прийти в себя. В нападении и в защите мы недорабатывали. Игра в целом была ровная, но при отрыве в 5 очков в пользу «Альбы» мы начали мазать свои мячи со всех дистанций. Игра с нашей стороны шла с недостаточной энергий. Очень жаль, но это реальность на данный момент», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.

«Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги с 14 победами и 9 поражениями. Следующий матч в турнире команда проведет 25 февраля против «Барселоны».

Источник: https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2022/02/11/proigryvaem-v-oslablennom-sostave-albe/
БК Альба
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
Евролига
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