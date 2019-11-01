Главный тренер «Зенита»: «ЦСКА захочет остаться в числе лидеров»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза оценил готовность команды к матчу Евролиги против ЦСКА.

— Мы ожидаем тяжелого матча, и причин на это несколько, — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита». — В том числе еще и потому, что ЦСКА проиграл в последнем туре и, конечно, захочет остаться в числе лидеров и выложится на 100 процентов. Нам же нужно совершать перелет из Литвы в Санкт-Петербург. Но, в любом случае, если мы хотим сражаться со всеми командами, нам нужны такие матчи, нужно понимать, как в таких матчах выигрывать. Очень важно будет получить поддержку от болельщиков, потому что легко нам не придется. Но, в любом случае, процесс улучшения нашей игры продолжается.