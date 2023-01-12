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12 января, 23:31

Главный тренер «Монако» перед началом матча с «Црвеной Звездой» на коленях поцеловал эмблему сербского клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Эмоции Саши Обрадовича.

«Црвена Звезда» на своей площадке победила «Монако» со счетом 92:68 матче баскетбольной Евролиги.

«Монако» в этой встрече руководил тренер Саша Обрадович.

53-летний специалист начинал баскетбольную карьеру в «Црвене Звезде» и потом несколько раз возвращался в команду. В том числе и в качестве тренера в 2020 году

Демонстрируя привязанность к команде, он вышел в центр площадки, опустился на колени и поцеловал эмблему «Црвены Звезды».

БК Црвена Звезда
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