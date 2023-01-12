Главный тренер «Монако» перед началом матча с «Црвеной Звездой» на коленях поцеловал эмблему сербского клуба

«Црвена Звезда» на своей площадке победила «Монако» со счетом 92:68 матче баскетбольной Евролиги.

«Монако» в этой встрече руководил тренер Саша Обрадович.

53-летний специалист начинал баскетбольную карьеру в «Црвене Звезде» и потом несколько раз возвращался в команду. В том числе и в качестве тренера в 2020 году

Демонстрируя привязанность к команде, он вышел в центр площадки, опустился на колени и поцеловал эмблему «Црвены Звезды».