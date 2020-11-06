Главный тренер «Химок»: «Фенербахче» нам по плечу"

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче».

— Мы играем на выезде и, даже несмотря на наличие или отсутствие зрителей, домашний фактор играет свою роль, — приводит пресс-служба «Химок» слова Куртинайтиса. — На прошлой неделе «Фенербахче» провел хороший матч с «Маккаби». В составе турецкой команды есть два основных игрока — Лоренцо Браун и Нандо Де Коло, которые задают тон всей игре. Легко не будет, но соперник нам по плечу. Мы неплохо тренируемся, имеем достаточно игроков для подготовки к матчам, хотя четыре человека у нас отсутствуют из-за травм. Будем активнее использовать ротацию «больших», как в последнем матче против «Црвены Звезды». Та игра сложилась для нас удачно. Попробуем заделать эти «дыры» и завтра. Думаю, мы готовы к победе.

Матч «Фенербахче» — «Химки» состоится сегодня, 6 ноября. Начало — в 20.45 (мск).