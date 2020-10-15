Главный тренер «Фенербахче»: «ЦСКА здорово играл, но мы заслуживали победу»

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков поделился мыслями о поражении от ЦСКА (77:78 ОТ) в матче 3-го тура Евролиги.

— Всегда тяжело проигрывать, — приводит Eurohoops слова Кокошкова. — Неважно, проиграл ты в 20 очков или в 1, горечь все равно остается. Мы недовольны этим матчем. У нас был шанс. Нужно поздравить ЦСКА, эта команда играла здорово, но я думаю, что мы заслуживали победу. Если бы мы выиграли, то не было бы... В общем, это было бы правильно. Мы не должны были допускать овертайма, надо было закрывать игру в четвертой четверти, умно действуя в защите на последних минутах.