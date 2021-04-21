Главный тренер ЦСКА Итудис поделился ожиданиями от старта плей-офф Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 21 апреля в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от старта плей-офф Евролиги против «Фенербахче».

«Это любимое время для всех. Плей-офф — это что-то особенное. Мы счастливы, что мы год за годом подряд попадаем в плей-офф, что мы постоянно владеем преимуществом домашней площадки. Нам противостоит отличная команда, которая изменилась в ходе сезона, добавила важных игроков. У них прекрасный тренер, и мы должны быть настороже. Мы будем идти от игры к игре, нужно проанализировать множество деталей, но сейчас мы фокусируемся на первом матче», — заявил греческий специалист.

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.