Главный тренер «Альбы» Гонсалес: «Мы должны играть в свою игру и держать под контролем сильных форвардов «Зенита»

Главный тренер «Альбы» Исраэль Гонсалес поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Зенитом».

«Зенит» — одна из сильнейших оборонительных команд в Евролиге, которая также действует хорошо на всех позициях. Сейчас они проводят матчи очень уверенно, даже становятся лучше с каждой неделей и по праву занимают четвертое место в таблице. Мы должны играть в свою игру, находить хорошие моменты для бросков и держать под контролем сильных форвардов «Зенита», — приводит слова Гонсалеса сайт клуба.

Матч «Альба» — «Зенит» состоится 10 февраля в 22:00 по московскому времени.

Питерский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги. Немецкая команда находится на 15-й позиции.