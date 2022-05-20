Глава Евролиги Бертомеу: «Российские клубы в нынешней ситуации не могут выступать на турнире»

Глава Евролиги Бертомеу заявил, что российские клубы в нынешней ситуации не могут выступать на турнире

Глава Евролиги Жорди Бертомеу сообщил, что российские клубы не смогут принять участия в следующем сезоне турнира при нынешней ситуации.

«Основываясь на текущих обстоятельствах, трудно представить, что российские команды смогут участвовать в турнире в следующем сезоне», — приводит слова Бертомеу ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщил, что российские и белорусские баскетбольные клубы не примут участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне (2022/23).

22 марта исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в текущем сезоне.

ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит» были исключены из числа участников Евролиги, а краснодарский «Локомотив-Кубань» — Еврокубка.