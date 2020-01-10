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Гилл может сыграть против «Зенита» в защитной маске

04:55
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис надеется, что форвард Энтони Гилл, получивший перелом носа в игре с ЦСКА, сможет выйти на паркет в матче с «Зенитом».

— Энтони сделали защитную маску, и я бы хотел, чтобы он сыграл с «Зенитом», — цитируют «Известия» Куртинайтиса. — Он один из ведущих игроков, сам рвется в бой, но решение будут принимать врачи. Перелом носа — тонкая история, поэтому, как скажет наш медицинский штаб — так и будет.

Дополнительная информация

https://iz.ru/962498/timur-ganeev/nos-ne-dogoniat-gill-mozhet-sygrat-protiv-zenita-v-zashchitnoi-maske

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