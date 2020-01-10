Гилл может сыграть против «Зенита» в защитной маске

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис надеется, что форвард Энтони Гилл, получивший перелом носа в игре с ЦСКА, сможет выйти на паркет в матче с «Зенитом».

— Энтони сделали защитную маску, и я бы хотел, чтобы он сыграл с «Зенитом», — цитируют «Известия» Куртинайтиса. — Он один из ведущих игроков, сам рвется в бой, но решение будут принимать врачи. Перелом носа — тонкая история, поэтому, как скажет наш медицинский штаб — так и будет.