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Гендиректор «Зенита» заявил, что у журналистов, видимо, больше информации об уходе Пангоса

13:01

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный описал ситуацию вокруг разыгрывающего Кевина Пангоса.

По информации «СЭ», канадец отклонил выгодное предложение петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА.

«Это наверно тот случай когда журналисты обладают большей осведомленностью, чем клуб с его руководством и тренерским штабом которые ведут переговоры с игроком», — сказал «СЭ» Церковный.

В Евролиге-2020/21 Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передач в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятерку турнира.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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