Гендиректор «Зенита» заявил, что у журналистов, видимо, больше информации об уходе Пангоса
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный описал ситуацию вокруг разыгрывающего Кевина Пангоса.
По информации «СЭ», канадец отклонил выгодное предложение петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА.
«Это наверно тот случай когда журналисты обладают большей осведомленностью, чем клуб с его руководством и тренерским штабом которые ведут переговоры с игроком», — сказал «СЭ» Церковный.
В Евролиге-2020/21 Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передач в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятерку турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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