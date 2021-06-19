Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу теперь не нужен план «Б» в селекционной работе
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение Евролиги выдать клубу wild card на сезон-2021/22.
— Что могло помешать клубу получить wild card?
— Наверно сокращение количества клубов-участников либо какие-то изменения регламента турнира
— Как вы считаете, какой фактор стал решающим при принятии этого решения?
— Это лучше узнать у организаторов и акционеров лиги, но вероятно наше выступление в прошедшем сезоне и соответствие клубной работы требованиям турнира.
— Повлияет ли это решение на цели в трансферной кампании клуба?
— Конечно. Теперь не нужен «план Б».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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