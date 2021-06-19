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Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу теперь не нужен план «Б» в селекционной работе

12:48

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение Евролиги выдать клубу wild card на сезон-2021/22.

— Что могло помешать клубу получить wild card?

— Наверно сокращение количества клубов-участников либо какие-то изменения регламента турнира

— Как вы считаете, какой фактор стал решающим при принятии этого решения?

— Это лучше узнать у организаторов и акционеров лиги, но вероятно наше выступление в прошедшем сезоне и соответствие клубной работы требованиям турнира.

— Повлияет ли это решение на цели в трансферной кампании клуба?

— Конечно. Теперь не нужен «план Б».

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Тимур Ганеев все материалы автора
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