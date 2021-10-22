Гендиректор «Зенита» поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной» в регулярном сезоне Евролиги.
«Барселона» сейчас в отличной форме и в оптимальном составе, набрала ход, о чем свидетельствует не только беспроигрышная серия в Евролиге и национальном чемпионате, но и качество игры, — сказал «СЭ» Церковный. — Мы, к сожалению, традиционно к матчам с каталонцами подходим не без кадровых потерь ключевых игроков. В прошлом сезоне нам трижды удалось их обыграть, и сегодня, безусловно, тоже сделаем все для победы".
«Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на основного разыгрывающего Шабазза Напьера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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