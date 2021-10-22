Гендиректор «Зенита» поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной» в регулярном сезоне Евролиги.

«Барселона» сейчас в отличной форме и в оптимальном составе, набрала ход, о чем свидетельствует не только беспроигрышная серия в Евролиге и национальном чемпионате, но и качество игры, — сказал «СЭ» Церковный. — Мы, к сожалению, традиционно к матчам с каталонцами подходим не без кадровых потерь ключевых игроков. В прошлом сезоне нам трижды удалось их обыграть, и сегодня, безусловно, тоже сделаем все для победы".

«Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на основного разыгрывающего Шабазза Напьера.